Le déprimant Mosaic fera son entrée sur consoles le 23 janvier

D’abord sorti sur PC et Apple Arcade en fin d’année dernière, Mosaic nous avait également promis des versions consoles. Il ne faudra pas trop patienter d’ici leur arrivé puisque l’éditeur Raw Fury et le développeur Krillbite Studio viennent d’annoncer la date de sortie de ces dernières. Prenez votre agenda, cela sera le 23 janvier prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Un jeu qui traite de la dépression

Chapeauté par les créateurs du très sympathique Among the Sleep, Mosaic est un jeu d’aventure qui aborde une thématique sérieuse : celle de la dépression. On y parle de la solitude, de l’ennui et de tous ces états d’âme pas très joyeux. On y incarne un salarié d’une grande entreprise et si vous voulez en savoir plus sur le titre, on vous invite à lire notre test complet.

Pour l’instant, on ne connait pas le tarif des moutures consoles mais l’on suppose que cela se cale sur le prix affiché sur Steam, soit 19.99€. Pas de version physique bien sûr, il faudra passer par les différents stores pour se le procurer.