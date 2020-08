Mortal Shell : Une vidéo rock qui fait tomber les armes et parler les luths

Quelques jours après la sortie de Mortal Shell, Cold Symmetry décide d’organiser un petit événement dans le marais de Fallgrim et montre le tout dans une vidéo publiée sur leur compte Youtube et intitulée « Grisha is Great ».

Metal Shell ?

Décidément l’équipe derrière ce projet ne manque pas d’humour. Dans cette vidéo, on retrouve une partie des créatures du jeu, le semi-boss bien connu Grisha, l’avatar du joueur, le chat de Vlad et même Gorf. Peut-être ce dernier parlait-il de ce type de musique quand il évoque « la douce musique de nuit » au joueur.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de Mortal Shell nous surprend avec ce genre de blague. On peut évoquer par exemple l’image particulière des fichiers de sauvegarde faisant référence à un meme plutôt connu.