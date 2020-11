Mortal Kombat 11 dévoile un trailer pour Mileena

Après nous avoir présenté l’illustre personnage Rambo, Mortal Kombat 11 nous montre le trailer du prochain DLC, une vidéo centrée sur le personnage prénommée Mileena.

Le clone de Kitana

Mortal Kombat 11 accueille un nouveau personnage, celui de Mileena. Fruit des expériences de clonage diabolique de Shang Tsung, Mileena est une fusion du sang de Tarkatan et de la physiologie édénienne, ce qui en fait le parfait mélange de la férocité de Baraka et de la grâce athlétique de Kitana.

L’hybride maléfique bénéficie des forces des deux lignées au combat : une vitesse extraordinaire, des prouesses acrobatiques et une sauvagerie terrible. Présentée dans la chronologie par Kronika, Mileena apprend son avenir tragique : son bref règne en tant qu’impératrice d’Outworld et sa mort aux mains de D’Vorah et de Kotal Kahn.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch et Stadia.