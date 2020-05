Un nouveau DLC pour la campagne de Mortal Kombat 11

Alors que le jeu a accueilli Spawn pendant le mois de mars, il semblerait que Mortal Kombat 11 fera l’objet d’un nouveau DLC suite à la publication d’une vidéo sur la chaîne Youtube officielle de Playstation.

Une intervention impromptu

Nommée « Mortal Kombat 11 – The Epic Saga Continues », cette vidéo fait suite à une des fins du jeu où l’on retrouve Raiden et Liu Kang sur le point de reforger l’histoire. On aperçoit les silhouettes de 3 personnages sommant Liu Kang de stopper ces travaux. L’une d’entre-elles s’avère alors être Shang Tsung, un personnage récurrent de la série.

Cette prochaine extension ne se résumera pas, cette fois-ci, à l’ajout d’un personnage et de cosmétiques mais devrait apparemment prolonger la campagne du jeu. Il faudra cependant attendre demain, soit le 6 mai, pour avoir les premières informations.