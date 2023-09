La grève des acteurs et scénaristes à Hollywood pourrait maintenant s’étendre à l’industrie du jeu vidéo

Une grève qui pourrait prendre une ampleur inattendue

Au centre de cette grève, on retrouve le syndicat SAG-AFTRA qui lutte actuellement contre les grands studios afin de faire valoir les revendications de ses adhérents. Vendredi dernier, un vote a eu lieu pour envoyer une autorisation de grève au sein de l’industrie du jeu vidéo, qui doit maintenant elle aussi être votée et dont l’issue de ce vote sera dévoilée le 26 septembre prochain.

Le syndicat cherche ici à protéger les acteurs et actrices qui travaillent dans l’industrie du jeu vidéo, que ce soit via performance capture ou simplement via des doublages. SAG-AFTRA souhaite par exemple que ces artistes puissent bénéficier des mêmes droits que ceux travaillant dans l’industrie du cinéma ou de la télévision, avec des pauses plus régulières, d’avoir droit à du personnel médical en cas de préparation à des cascades, mais surtout d’être payés plus équitablement, étant donné que l’industrie du jeu vidéo est des plus lucratives.

Mais le syndicat cherche aussi à les protéger des dérives de l’intelligence artificielle pour lesquelles les acteurs et actrices ne sont pas encore bien protégés (ni les scénaristes), notamment dans le domaine du doublage. Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef et directeur exécutif au sein de SAG-AFTRA, nous l’explique :

«Les artistes de doublage et de performance capture qui donnent vie aux personnages de jeux vidéo méritent un contrat qui reflète la valeur qu’ils apportent à l’industrie du jeu vidéo multimilliardaire. L’IA de doublage ou lié à la performance capture fait déjà partie des utilisations les plus avancées de l’IA : la menace est là et elle est réelle. Sans protections contractuelles, les employeurs demandent aux artistes de participer sans le savoir à l’extinction de leur talent artistique. »

Quelles conséquences sur l’industrie du jeu vidéo ?

Si l’autorisation de grève est votée, cela pourrait donner lieu à une situation sans précédent au sein de l’industrie. Naturellement, elle entrainerait des retards dans la production de certains titres, notamment les jeux qui nécessitent le plus de doublages comme les AAA. Cela toucherait notamment les entreprises suivantes :

Activision Productions Inc.,

Blindlight LLC,

Disney Character Voices Inc.,

Electronic Arts Productions Inc.,

Epic Games, Inc.,

Formosa Interactive LLC,

Insomniac Games Inc.,

Take 2 Productions Inc.,

VoiceWorks Productions Inc., and

WB Games Inc.

Mais on s’accordera tous à dire que c’est un petit prix à payer pour que les artistes qui font vivre cette industrie soit traités de manière équitable. Verdict dans quelques jours.