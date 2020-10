Il y a quelques jours, Monster Hunter World Iceborne mettait sa dernière mise à jour en ligne, révélant l’arrivée du dragon ancien surnommé le dragon noir : le Fatalis. Attendu par de nombreux fans, le Dragon Noir rejoint finalement cet opus en tant que boss final et propose un combat épique qui vous donnera du fil à retordre. Pour venir à bout de ce monstre sans pitié, nous vous proposons quelques astuces.

Accéder au Fatalis

Pour avoir accès au Fatalis, vous devrez tout d’abord affronter l’Alatreon, le premier Dragon Noir faisant son apparition dans Monster Hunter World. Ce dernier doit être vaincu dans une nouvelle quête nommé « Crépuscule ardent », dans laquelle notre Dragon Ancien se révèle beaucoup moins coriace que lors du premier affrontement. Notez que l’Alatreon de la mise à jour précédente ne doit pas obligatoirement avoir été vaincu pour avoir accès à cette nouvelle quête. Néanmoins, il est nécessaire d’avoir regardé la cinématique qui introduit l’introduit.

Pour venir à bout de ce dernier, il faut vous équiper d’un attirail résistant à tous les éléments, ainsi qu’une arme faisant des dégâts élémentaires (organisez-vous avec votre équipe pour savoir quel élément vous attribuer si cela est possible) car notre monstre a la capacité de changer d’élément lors de l’affrontement.

Pensez également à prendre des viandes d’Astera ainsi que des immunisateurs, un amplificateur et évidemment des soins avec vous car le Dragon vous réserve une attaque dévastatrice à laquelle vous devrez survivre en vous soignant en même temps. L’immunisateur et la viande vous aideront elles à récupérer votre vie dès que vous subirez des dégâts et sont donc très utiles pour ce moment précis.

À noter que la quête spéciale du Fatalis est accessible à partir du rang maître 24.

Comment se préparer

La quête « Dragon Noir » se lance tout d’abord en solo, vous n’aurez pas le choix, si vous désirez rejoindre vos amis chasseurs il vous faudra tout d’abord partir au combat seul. Avant de partir affronter le Fatalis, il vaut mieux bien se préparer. Naturellement, il vous faudra beaucoup de soins pour résister aux attaques du monstre, beaucoup de ses coups pouvant vous anéantir instantanément. Nous vous conseillons également de vous munir d’une cape de défense (cape gardien, d’évasion ou temporelle) et d’un téléportogène en cas de situation désespérée.

La quête est limitée à cinq morts et seulement 30 minutes de temps, il est conseillé de vous booster à l’aide de potions ou poudres de pierre et de démon afin de réaliser le plus de dégâts et perdre le moins de temps possible.

Les points faibles du Fatalis sont sa tête, son ventre et ses ailes. La tête peut être brisé deux fois au cours de l’affrontement, les autres points faibles peuvent être brisés une seule fois. Notre ennemi est faible aux éléments dragon et feu.

Le Fatalis utilise des attaques de feu, choisissez donc un repas qui, si possible, vous offre une résistance élémentaire. Aussi, le dragon peut être paralysé, vous pouvez choisir une arme ayant cet effet pour l’immobiliser un court instant durant le combat si vous arrivez à enchaîner suffisamment de coups. Pour finir, nous vous conseillons de prendre avec vous la cape caméléon qui vous facilitera une partie du combat, vous pouvez aussi choisir parmi ces talents qui seront utiles en fonction de votre équipement :

Artillerie lourde 2 pour doubler les dégâts de tirs aux canons ou balistes

Crâne d’acier qui vous empêche d’être sonné, ce qui vous évitera de nombreuses morts

Ignifuge 3 qui réduit les dégâts de feu et empêche de recevoir fléau-feu

Afflux de vie 3 afin d’encaisser plus de coups

Première phase

Le Fort Scharde est divisé en deux zones, la deuxième étant inaccessible au début, vous devrez vous contenter des canons et balistes avant d’avoir accès aux autres armes.

Pour commencer, munissez-vous de la cape caméléon, qui vous permettra d’aller remplir tous les canons et en actionner un en direction de la tête du monstre (qui est son point faible) sans qu’il ne vous remarque, cela infligera déjà pas mal de dégâts et vous permettra de la faire tomber lorsque vous ferez de même avec le deuxième canon.

En plus des canons, une baliste est disponible lors de cette première phase, visez encore une fois la tête si vous en avez l’occasion lorsqu’il est debout, sinon utilisez-la vers son ventre, cela vous aidera à le remettre à quatre pattes. Lorsque vous aurez infliger assez de dégâts, le Camarade lancera un harpon, bloquant le Fatalis quelques secondes au sol et vous permettant d’attaquer sans arrêt. Ensuite, plus qu’à infliger assez de dégâts pour arriver en phase deux, vous pouvez d’ailleurs lui infliger beaucoup de dégâts à la tête grâce au tir de mitraille en le projetant contre un mur.

Notre monstre dispose d’une grande variété de souffle de feu, tous peuvent être fatal mais il est possible de repérer chaque attaque et avoir le temps de réagir en fonction de chacune. La plus redoutable est son souffle recouvrant une grand partie de la zone devant lui. Il faut absolument l’éviter et pour cela vous pouvez utiliser le grappin pour arriver directement sur le dragon, cela vous permet d’être à l’abri tout en infligeant des dégâts à la tête.

Le grappin peut d’ailleurs être utile tout au long de l’affrontement, vous serez plus à l’abri sur le dos du monstre qu’au sol lorsqu’il fait ses attaques.

Quand vous réalisez cet première partie en solo, une cinématique se déclanche et vous fait passer en phase deux. Mais lorsque vous la faites en multijoueurs, tout ne se déroule pas de la même manière. En effet, après avoir été jusqu’à cette cinématique, vous pourrez enfin lancer la quêtes avec d’autres chasseurs. La première phase se déroule de la même manière à l’exception que désormais le camarade n’est plus avec vous, le harpon n’est alors plus disponible à cet instant, et la cinématique disparaît, ça sera donc à vous de vous précipiter vers l’abri pour échapper à l’attaque dévastatrice du Dragon Noir.

Le mur se fait alors détruire et nous pouvons finalement passer en phase deux.

Deuxième phase

La deuxième phase propose un environnement plus dense, avec plusieurs armes à utiliser. Ici , nous retrouvons les canons et balistes, mais aussi la baliste mobile et deux harpons. Encore une fois, les canons peuvent faire tomber le Fatalis si la tête est touchée à plusieurs reprises, le harpon le mettra à terre quelques secondes comme en phase une, et le reste de l’arsenal est du bonus pour réaliser un maximum de dégâts ou l’obliger à se poser lorsqu’il prend son envole car à partir de ce moment, le Dragon Ancien commencera à s’envoler. Pour éviter que cela arrive trop souvent, il vous faudra briser ses deux ailes.

Une fois l’ennemi assez amoché, il réalisera encore une fois son attaque ultime. Précipitez-vous alors vers le rempart et levez-le pour être à l’abri. Profitez-en pour aiguiser et vous soigner car nous arrivons à la phase finale.

Dernière phase

Dans cette dernière partie, le Fatalis passera beaucoup plus de temps dans les air, vous devrez vous focaliser sur la destruction de ses ailes pour le clouer au sol. Cette forme finale rend sa cuirasse et son torse plus vulnérables, cependant la puissance de son souffle de feu augmente grandement; il est impératif de lui briser la tête pour en diminuer l’impacte. Si vous n’avez pas utilisez les harpons en phase deux, ces derniers peuvent se révéler très utiles lors de l’affrontement final puisque le Fatalis aura beaucoup plus d’énergie et sera plus difficile à toucher.

Cette fois encore, notre monstre réalisera sa super nova mais plus aucune cachette ne vous aidera, vous devrez courir à l’extérieur des flammes et passer derrière lui. Pour la suite du combat, vous devrez tenir jusqu’à ce que le Dragonator soit opérationnel, ce qui lui infligera énormément de dégâts, puis à vous de terminer ce combat qui après l’utilisation du Dragonator ne devrait plus être très long.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

Évidemment, le temps est compté pour cette quête et nous n’en disposons que très peu. Cependant, le combat demande de la concentration mais aussi un travail d’équipe qui est impératif, ainsi qu’une sacoche bien remplie. N’hésitez pas à faire des retours au camp pour récupérer des soins ou autre, les poudres de vie par exemple assureront une bonne gestion des morts dans votre équipe. Il est important de prendre du temps pour la stratégie, quitte à perdre une minute de combat par joueur. Sur ce, bonne chasse à tous !