Monster Hunter Wilds aura droit à une bêta en deux temps d’ici quelques jours, voici les dates

Une bêta qui favorise les abonnés PlayStation Plus

C’est la principale information à retenir de ce Monster Hunter Showcase. Monster Hunter Wilds sera bientôt jouable via une bêta ouverte à tous, mais ce sont les joueurs et joueuses PlayStation qui pourront le mieux en profiter ici.

Si vous êtes abonnés au PlayStation Plus, vous pourrez jouer à cette bêta du 29 au 31 octobre prochain (à 4 heures du matin). Pour les autres, vous devrez attendre le 1er novembre à 4 heures du matin (sur PC, PS5 et Xbox Series), avec une bêta qui va durer jusqu’au 4 novembre à la même heure. Le cross-play sera accessible sur cette bêta, et tous les participants recevront un bonus spécial (un pendentif et un pack d’objets in-game) dans le jeu final.

Dans cette bêta, vous pourrez customiser entièrement votre personnage, qui pourra ensuite être transféré vers le jeu complet. Vous pourrez également découvrir le début de l’histoire du jeu avec la séquence d’ouverture et la première chasse, tandis qu’un second mode plus libre vous laisser traquer à votre guise le Doshaguma. Une expérience que vous pourrez vivre en solo ou bien avec des amis en coopération.

Pour le reste, vous trouverez ci-dessous la rediffusion du Monster Hunter Showcase, qui met en évidence une nouvelle région (le Bassin pétrolier) ainsi que de nouveaux monstres à chasser comme la wyverne de terre Rompopolo ou encore le flamboyant Ajarakan.

Monster Hunter Wilds sortira le 28 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.