Monster Hunter Wilds dévoile une grosse vidéo de gameplay et donne plus de détails sur ses nouveautés

Monster Hipster

Avec cette suite, l’équipe nous explique qu’il veut d’abord mettre en avant un « monde vivant ». Monster Hunter Wilds semble être bien plus ambitieux que Monster Hunter World à l’époque. Comme ce dernier, il semble également proposer un opus bien plus narratif que Monster Hunter Rise et, de manière générale, la plupart des autres jeux de la franchise. Le trailer nous dévoile en effet quelques personnages avec lesquels notre chasseur devrait interagir assez souvent.

L’article du PlayStation Blog révèle des détails croustillants sur ce à quoi il faut s’attendre : « Chaque lieu, monstre et personnage agit avec ses propres pensées et motivations, se combinant dynamiquement pour donner vie à un écosystème Monster Hunter immersif et en constante évolution ».

L’une des grandes nouveautés de Monster Hunter Wilds sera la possibilité de démarrer une quête en engageant directement un grand monstre, sans avoir à passer par le tableau de quête d’un avant-poste. Les environnements du jeu de chasse semblent plus denses et profonds que jamais. Comme le trailer d’annonce l’avait déjà dévoilé, la météo pourra avoir un impact énorme et changer radicalement les paysages qui vous entourent. Ainsi, les monstres et les organismes vivants changeront et s’adapteront en fonction des modifications de l’environnement. La première région que vous pourrez explorer dans le jeu est un paysage désertique. Elle comprend des déserts sablonneux, des prairies ondoyantes et des formations rocheuses tortueuses.

Les premiers monstres dévoilés

Les monstres devraient être encore plus imprévisibles avec davantage d’interactions entre eux, qu’il s’agisse d’affrontements ou d’alliances. Certains pourront agir en troupeau ou en meute. Voici les premiers monstres dévoilés et leurs descriptions officielles :

Doshaguma (grand monstre) : Un monstre à la carrure robuste et puissante. Les Doshaguma sont très territoriaux, ont une large gamme d’habitats et peuvent être très agressifs. De grands groupes de ce monstre ont parfois été observés.

Chatacabra (grand monstre) : Cette espèce d’amphibien utilise une salive adhésive pour attacher du minerai et d’autres substances à ses pattes avant afin de se renforcer.

Ceratonoth (petit monstre) : Les mâles Ceratonoth protègent les femelles de leur espèce contre la foudre en capturant les éclairs avec les cornes dorsales bien développées sur leur dos et en les libérant au sol. Ils forment de grands troupeaux avec le mâle Ceratonoth au centre.

Dalthydon (petit monstre) : Ce wyvern herbivore change d’habitat en fonction de la saison. Lorsqu’il perçoit un danger, il prend parfois une posture défensive et se défend avec sa coquille de tête bien développée.

Pour parcourir ces vastes étendues, le soft introduit les Seikret, un nouveau type de monture. A l’instar des Chumskys, ces créatures agiles peuvent guider leurs cavaliers jusqu’à leur destination et permettre aux chasseurs d’effectuer des actions en cours de route, comme aiguiser des armes, rassembler des matériaux et manier la fronde. Il sera même possible de stocker une arme secondaire sur votre Seikret pour vous adapter aux conditions environnementales.

De nouveaux mouvements pour les armes

Les 14 types d’armes emblématiques de la série font leur retour dans Monster Hunter Wilds, désormais enrichis de nouvelles actions. Le jeu introduit également de nouveaux systèmes, comme le mode Focus, permettant aux chasseurs de mieux contrôler la visée, les actions défensives et l’attaque des points faibles des monstres. La nouvelle Grappe-fronde apporte des capacités supplémentaires, y compris des actions contextuelles et la collecte d’objets à distance, même en étant monté sur leur Seikret.

On termine sur des annonces de bonus pour les joueurs de Monster Hunter World et de son extension, Monster Hunter World Iceborne. En reliant vos sauvegardes à Monster Hunter Wilds, vous pourrez avoir accès à des objets bonus :

Monster Hunter World : le Set d’armure pour Palico « Cuir Felyne » et l’arme pour Palico « Pelle-gland Felyne »

Monster Hunter World Iceborne : l’armure Palico « Fourrure Felyne » et l’arme Palico « Pioche de traqueur Felyne »

Le trailer reste très impressionnant, néanmoins on constate tout de même quelques soucis techniques, ce qui indique que le jeu est encore loin d’être finalisé. Toutefois, l’annonce que l’on attend le plus pour Monster Hunter Wilds est celle qui confirmera le crossplay, permettant aux chasseurs de faire équipe quelle que soit leur plateforme.