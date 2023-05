Monster Hunter Rise: Sunbreak – Notre avis sur la version PS5

Même si l’extension est disponible depuis un bon moment sur PC et Switch, Capcom a voulu laisser le temps aux joueurs consoles de se faire la main sur le célèbre jeu de chasse avant de passer à l’étape supérieure. Rappelons que le jeu de base, Monster Hunter Rise, est sorti le 20 janvier dernier sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre avis sur la version PS5 à cette adresse.

On précise d’ailleurs qu’il vous faut obligatoirement Monster Hunter Rise pour profiter de l’extension Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Un jeu de chasse au pic de sa forme

Sachez que si vous voulez vous lancer directement dans l’opus Rise, Capcom propose un bundle avec l’extension. Malheureusement, il faudra obligatoirement passer par la carte du dématérialisé pour en profiter. Même si certains préféreront une expérience plus authentique, il est possible de boucler plus rapidement le contenu de Monster Hunter Rise avec des équipements et des armes assez puissantes qui vous sont fournies directement dans votre coffre. Commençons tout de même par énoncer les évidences même si cela a déjà été dit sur les autres versions. Monster Hunter Rise est le dernier jeu de chasse de Capcom qui vous embarque dans des combats dantesques contre d’énormes monstres féroces.

Si vous aviez des appréhensions sur les opus précédents, celui-ci pourra éventuellement vous convaincre avec son gameplay qui gagne en dynamisme grâce à la mécanique des Filoptères. N’oublions pas non plus l’ambiance proche du Japon féodal grâce au village de Kamura. Il garde évidemment les atouts de la licence avec des monstres aux designs soignés et variés, ainsi qu’un arsenal qui vous laisse le choix de votre style de jeu. Déjà que Monster Hunter Rise était un très bon cru, l’extension Sunbreak vient lui donner un coup de fouet monumental afin d’améliorer toujours plus la formule.

Vous allez d’abord prendre la mer pour arriver dans les contrées d’Elgado (avec son ambiance au contraire plus médiévale) afin d’enquêter sur un mystérieux phénomène rendant les monstres agressifs. Vous voici donc dans un nouvel avant-poste bourré de nouveaux personnages et de missions à accomplir. Nous vous renvoyons vers notre test de la version PC pour un aperçu plus détaillé, mais parmi les nouveautés majeures de cette extension, nous avons deux environnements, des quêtes de rang maître, de nouvelles techniques filoptères et bien sûr tout un tas de monstres inédits ou issus des précédents jeux Monster Hunter.

Ça donne quoi techniquement Sunbreak sur PS5 ?

Monster Hunter Rise: Sunbreak est bien digne des louanges que vous avez pu entendre dans la presse ou chez les joueurs. Les possesseurs du jeu sur consoles seront néanmoins particulièrement gâtés grâce aux nombreuses mises à jour déployées par Capcom depuis la sortie de l’extension sur les autres plateformes. Actuellement, nous avons eu droit à 5 mises à jour dont une bonus qui est prévue pour cet été. À la sortie, vous disposez donc des trois premières tandis que le reste arrivera un peu plus tard dans l’année. Sachez tout de même qu’il y a de quoi faire et nul doute que vous serez de nouveau addict au farm de matériaux pour booster votre équipement.

Concernant la technique, on reste sur le même constat que pour Monster Hunter Rise. Le jeu a été d’abord conçu pour la Switch, ce qui permet de profiter des meilleurs paramètres graphiques sur PS5. Certes, il n’est pas aussi beau qu’un Monster Hunter World, mais le RE Engine de Capcom reste un moteur assez puissant pour offrir un rendu correct même sur consoles dernière génération. En bref, vous allez pouvoir chasser en 4K 60 FPS ou même en 120 FPS si vous le souhaitez (avec un écran compatible bien évidemment). Le jeu reste fluide, il offre des temps de chargement très courts et il tire parti des fonctionnalités de la manette DualSense.

On ne le soulignera jamais assez, mais le gros défaut du jeu reste l’absence de cross-plateforme. Pour faire court, cela veut dire que vous ne pouvez pas jouer avec des amis possédant le jeu et/ou l’extension sur Switch ou PC par exemple (elle est en revanche présente pour un même constructeur PS4/PS5 et Xbox One/ Xbox Series). En définitive, il n’y a aucun souci à signaler si vous avez déjà poncé le contenu de base.

Monster Hunter Rise était déjà très bon et son extension Monster Hunter Rise Sunbreak prolonge admirablement la chasse avec des nouveautés bienvenues. Nous sommes encore plus certains de ses qualités grâce au recul et aux mises à jour qui le rendent encore plus alléchant aujourd’hui. Si vous êtes sur consoles de salon Microsoft ou Sony et que vous accrochez au concept, il n’y a donc pas à hésiter une seconde.