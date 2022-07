Non, Monster Hunter Paradise n’est pas une fuite du prochain jeu de chasse de Capcom

Ce week-end, vous avez peut-être vu un certain Monster Hunter Paradise annoncé sur la toile comme une fuite du prochain jeu de chasse de Capcom. Malheureusement, il semblerait que ce soit une simple maladresse d’un fan qui ne s’attendait pas à semer autant de discorde.

When talking about rage i was referencing a convo we had together

He doesn't have insider info and i just missworded it

Deleting it just to avoid missunderstandings on that point

(Edited screenshot for posterity) https://t.co/D0h7g4YJXd pic.twitter.com/gYEIFOc2C3

