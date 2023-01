Accueil » Actualités » Monster Hunter Rise : Sunbreak s’est écoulé à plus de 5 millions d’unités

Si l’on pouvait la considérer comme niche en Occident par le passé (bien que cela allait en s’améliorant avec le temps), depuis l’arrivée de Monster Hunter World, la licence de Capcom fait carton plein partout à travers le monde.

Un revirement de situation permettant aux nippons d’aborder plus sereinement chacune de leur sortie, et surtout d’y mettre plus de moyens que par le passé. C’est ce que l’on a pu constater avec Monster Hunter Rise, mais aussi son extension Sunbreak.

Carton plein pour Sunbreak

Si l’on est encore très loin du succès monstrueux (clin d’œil) de Monster Hunter World à travers le monde, celui-ci dépassant les 20 millions de copies écoulées tous supports confondus, on peut tout de même parler de franche réussite pour Monster Hunter Rise qui tourne à plus de 11 millions.

Certainement que ses portages sur PC et consoles de nouvelle génération vont lui permettre de briller encore un petit moment dans les charts, et on lui souhaite. D’autant que notre avis sur la version PS5 (qui sera sûrement identique à la mouture Xbox Series X) est pour le moins positif.

Mais quid de Monster Hunter Rise : Sunbreak ? Eh bien tout est contenu dans le titre, cette extension cartonne elle aussi. Ce ne sont pas moins de 5 millions de copies qui ont trouvé preneur depuis le mois de juin 2022. Pour l’occasion, Capcom promet un pack d’items inédits, qui arrivera prochainement.

À titre de comparaison, sachez que Monster Hunter World : Iceborne, un produit finalement très similaire sur le papier, a écoulé plus de 10 millions de copies en bientôt quatre ans d’existence. Reste à savoir où s’arrêtera Sunbreak, qui a quand même de la marge en terme de temps pour rattraper son aîné !