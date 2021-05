Monster Hunter Rise présentera sa version 3.0 dans le Monster Hunter Digital Event du 26 mai

Capcom continue de mettre en place des Monster Hunter Digital Event réguliers, afin de présenter les nouveautés à venir pour Monster Hunter Rise et pour teaser l’arrivée prochaine de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. L’événement du mois de mai vient d’être daté, et l’éditeur nous donne rendez-vous la semaine prochaine.

Un nouveau rendez-vous à suivre

Le Monster Hunter Digital Event – Mai 2021 approche à grands pas !

A venir des détails sur la mise à jour #MHRise Ver. 3.0 et les dernières nouvelles sur #MHStories2. 📺 https://t.co/L5bfAjgC0z pic.twitter.com/ZrJW35ItL4 — Capcom France (@capcom_france) May 20, 2021

Vous pourrez donc découvrir le prochain Monster Hunter Digital Event dès le 26 mai à 16 heures. Ce dernier présentera les nouveautés de la version 3.0 de Monster Hunter Rise, avec une mise à jour qui devrait peser aux alentours de 1,4 Go si l’on en croit l’éditeur.

En plus de Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sera lui aussi au programme pour nous en dire un peu plus sur son contenu. Pour rappel, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira le 9 juillet prochain sur Switch et PC.