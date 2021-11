Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sortira le 17 mars 2022 sur PC et consoles

Alors que MXGP 2021 est attendu d’ici la fin du mois, Milestone a officialisé comme chaque année l’arrivée du prochain opus de sa seconde licence de jeux de course de moto-cross. Intitulé Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, il sortira le 17 mars 2022 sur PC et consoles.

Plusieurs nouveautés au programme

Comme expliqué par le studio italien dans son communiqué, le titre accueillera plusieurs nouveautés dont un mode Carrière retravaillé, plus réaliste et immersif que par le passé, dans lequel on pourra « débuter en tant qu’amateur en 250SX Futures Class tout en ayant pour objectif d’atteindre les sommets en tant que pro. »

Autre ajout, la fonctionnalité « Rider Shape System » viendra impacter les performances de votre pilote en cas de chute ou de blessure. Cela vous obligera à l’entrainer et à accomplir des objectifs précis dans le seul but d’éviter de rester trop longtemps sur la touche.

Côté gameplay, les moteurs à deux temps seront intégrés à tous les modes de la production. Les développeurs promettent également avoir renforcé l’accessibilité de l’expérience via des paramètres de jeu supplémentaires et l’arrivée de la « Future Academy », un tutoriel qui devrait fournir aux néophytes « toutes les informations nécessaires afin de réussir dans le monde du Supercross. »

Sachez aussi que l’éditeur de circuit a été amélioré grâce au « Rhythm Section Editor », un élément qui vous permettra « d’associer des modules préexistants avec des sections de circuit complexes et préfabriquées pour ensuite les partager avec la communauté. » Quant au multijoueur, il embarquera un mode local en écran splitté et le online supportera pour la première fois le matchmaking cross-gen.

Rendez-vous le 17 mars 2022 pour mettre la main sur Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Notez que la mise à niveau sera gratuite entre les plateformes de Sony et que la version Xbox prendra en charge le Smart Delivery.