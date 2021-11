Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 est un jeu de course de moto-cross développé et édité par Milestone. Prenant en charge la mise à niveau gratuite entre les versions PS4 et PS5 ainsi que le Smart Delivery sur les consoles Xbox, cet épisode propose une Carrière retravaillée, plus réaliste et immersive grâce à l'ajout de la catégorie amateur 250SX Futures Class et de la fonctionnalité Rider Shape System impactant les performances de notre pilote en cas de chute ou de blessure. D'autres nouveautés sont aussi au programme comme l'intégration des moteurs à deux temps dans tous les modes de jeu, l'apparition d'un tutoriel pour rendre l'expérience plus accessible aux néophytes, l'amélioration de l'éditeur de circuit, l'arrivée du multijoueur local en écran splitté et la prise en charge du matchmaking cross-gen pour les parties en ligne.