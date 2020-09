Monster Boy and the Cursed Kingdom s’invitera sur les consoles next-gen

Tandis que la saga Wonder Boy accueillera en 2021 comme petit dernier l’opus Asha in Monster World, c’est au sujet d’un épisode de la licence déjà sorti que nous allons parler. En effet, Monster Boy and the Cursed Kingdom, disponible sur consoles d’actuelle génération, compte remettre le couvert sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Meilleure résolution et fluidité accrue

We’re happy to confirm that MONSTER BOY gets an update for next gen consoles to support native 4K/120fps signal via HDMI 2.1 Please stay tuned! #MonsterBoyGame #XboxSeriesS #XboxSeriesX #PlayStation5 pic.twitter.com/FfaaIuQGR9 — FDG Entertainment (@FDG_Games) September 8, 2020

Ainsi, un peu plus d’un an après sa sortie PC, le titre de Game Atelier et FDG Entertainment aura droit à son lifting next-gen. Au programme des améliorations : un support d’une 4K native et un framerate qui atteindra les 120 fps via la technologie HDMI 2.1, de quoi rendre encore plus éclatantes les aventures de Jin.

Autre bonne nouvelle, les possesseurs du jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One hériteront de la version supérieure par l’intermédiaire d’une mise à jour gratuite. Concernant les futur(e)s détenteurs et détentrices de la prochaine bécane de Sony, il est même peut-être envisageable de tirer profit de la manette DualSense.

En attendant d’en savoir plus sur la date de sortie de ces versions next-gen, Monster Boy and the Cursed Kingdom reste disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.