Le mode Photo pour Death Stranding arrivera aussi sur PS4

Le portage PC prévu pour Death Stranding comportera plusieurs nouveautés, comme la présence d’un mode Photo qui permettra de prendre les plus beaux clichés de cette Amérique dévastée. Les joueurs PS4 ne sont pas laissés pour compte pour autant, puisque eux aussi auront droit à cette nouvelle feature.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé Kojima Productions sur Twitter, en ajoutant simplement que ce mode Photo arriverait prochainement sur la console de Sony.

Thank you for your feedback everyone! We’re happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details!#KeepOnKeepingOn#DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 24, 2020