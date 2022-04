Test MLB The Show 22 – Nouvelle itération, nouvelles améliorations

L’an dernier, nous vous parlions déjà de MLB The Show, avec sa mouture 2021. Un titre qui avait su nous convaincre grâce aux nombreuses améliorations apportées par San Diego Studio, l’un des nombreux studios first-party de Sony. Et cette année encore, l’équipe revient avec une nouvelle proposition : MLB The Show 22.

Désireux de vous offrir un retour sur cette nouvelle itération du jeu de sport annuel, nous nous sommes lancés dans une aventure américaine à base de liège et de caoutchouc. Si le titre de l’an dernier avait su nous séduire, qu’en est-il de cette nouvelle sortie, cette fois-ci également proposée sur Nintendo Switch ?

Conditions de test : Nous avons testé MLB The Show 22 sur PlayStation 5, pour une durée de jeu approximative de 20h. Durant ce temps, nous avons pu nous essayer aux divers modes de jeu proposés par le titre.

Améliorations visuelles et sonores

La première chose qui peut frapper au contact avec MLB The Show 22, c’est son aspect visuel. Là où le titre précédent avait déjà mis la barre assez haute, le présent opus améliore encore la donne en offrant des stades très travaillés et vivants, notamment grâce à des foules de spectateurs grandement améliorées. La foule paraît plus dense, plus diversifiée, avec notamment de nombreuses réactions aux événements en cours durant les matchs.

En outre, les modèles de joueurs ont, eux aussi, eu droit à un travail soigné, avec des expressions faciales plus vraies et des mouvements plus réalistes, moins artificiels. Et tout cela peut s’apprécier, entre autres, dans les sympathiques cérémonies d’ouverture ajoutées un peu partout, ainsi que durant les pauses entre deux lancés.

Petite déception néanmoins côté améliorations graphiques, on ne retrouve toujours aucun véritable impact de la part de la météo. Rien n’influence vraiment le jeu, et les animations ne sont pas non plus adaptées en fonction des conditions météorologiques. On ne demande pas grand-chose, mais des effets de poussière, de terre et autres en fonction des conditions de jeu auraient été bienvenus.

Mais, soulignons-le, tout le reste jouit de diverses améliorations, ambiance sonore comprise. Le son ambiant est bien présent, avec des bruits provenant des supporters, des sons du côté du catcher qui s’adaptent aux styles de pitch, des sons de batte bien plus réalistes, et bien d’autres. Les musiques, quant à elles, sont bien plus agréables et semblent bien moins basiques et répétitives que celles des précédents opus.

L’accent toujours sur Diamond Dynasty

Quoi qu’il en soit, et comme pour tout jeu de sport, l’attention n’est pas à porter uniquement sur ces points. Après tout, le gameplay occupe ici une place primordiale. Et qu’on se le dise, San Diego Studio s’est attelé à proposer un opus le plus complet possible de ce côté-là. Par exemple, on note l’apparition de la possibilité pour le batteur de “lock” une zone afin de pouvoir mieux se concentrer en battant. En outre, les fonctionnalités de la DualSense sont aussi mieux exploitées comparé au titre de 2021.

Le même constat peut être fait du côté des joueurs de champ. Ces derniers réagissent plus rapidement aux actions des attaquants, tandis que les compétences relatives de chaque joueur peuvent clairement peser dans la balance. La vitesse, le temps de réaction, ainsi que le lancer peuvent désormais être sensiblement visibles dans le jeu de chaque joueur.

D’ailleurs, le jeu propose de sympathiques tutoriaux pour les joueurs, leur permettant ainsi de se familiariser avec les différents aspects du jeu, à savoir la batte, la défense, ainsi que la course de base en base. Si les différents tutos peuvent être améliorés pour offrir une expérience plus complète aux néophytes, on peut dire que ce qui est ici proposé fait déjà l’affaire pour permettre à tout un chacun de mettre le pied à l’étrier du baseball sur console.

Enfin, attaquons-nous aux modes de jeu. Ces derniers sont, pour ainsi dire, repris de MLB The Show 21. On retrouve toujours Diamond Dynasty, qui reçoit la majorité de l’intérêt des développeurs (et des joueurs), tandis que les autres modes ne bougent pas d’un cil. Disons simplement qu’on sent la volonté des développeurs de mettre en avant leur mode en ligne, ainsi que March to October, l’hybride entre le mode Franchise et, justement, Diamond Dynasty.

C’est un point assez dommageable que de voir que le mode solo est, comme souvent dans les jeux de sport, laissé de côté au profit des modes plus rentables où le joueur passe encore à la caisse après l’achat. Cela en plus du côté très arcade du titre qui donne une sensation un peu différente de ce à quoi on s’attend d’une adaptation du sport qu’est le baseball.