Le jeu de plateforme/aventure Minute of Islands sort aujourd’hui sur PC, PS4 et Switch

Le jeu indépendant allemand Minute of Islands est enfin disponible comme l’annonce son passage dans le Futur Games Show de cet E3 2021. Les joueurs Xbox One devront toutefois attendre deux jours de plus.

Plus une minute à perdre

Développé par le studio allemand Fizbin, Minute of Islands est jeu de plateforme/aventure indépendant dans un monde entièrement dessiné à la main. Vous incarnez Mo, une jeune bricoleuse débrouillarde qui vit sur un archipel bucolique rempli de secrets et mystères du passé. Afin de prévenir une menace toute aussi ancienne, elle va devoir réparer plusieurs machines avant que tout ne soit englouti.

Il s’agira de résoudre de nombreuses énigmes à travers plusieurs environnements même si le titre se veut principalement poétique et narratif. L’histoire vous sera en plus contée par l’actrice Megan Gay. Minute of Islands est maintenant disponible sur PC, PS4 et Switch, puis le 15 juin prochain sur Xbox One.