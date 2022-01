Minecraft : Les secrets de la création du nouveau monstre, le Warden

Minecraft : Caves & Cliffs est sorti cette année, et cette mise à jour a nettement amélioré la génération des montagnes et des grottes. De plus, on devait aussi voir arriver dans cette update The Warden, un nouveau monstre qui devait accompagner le nouveau biome Deep Dark dans les profondeurs des grottes. Mais tous ces ajouts ont été reportés dans la mise à jour The Wild Update qui arrivera avec la version 1.19 de Minecraft. Et pour patienter, les développeurs nous ont dévoilés quelques secrets de la création du Warden et du biome.

Minecraft se la joue horrifique

Dans cette vidéo présentée par le narrateur (à mi-chemin entre histoire d’horreur et sketch humoristique) il est tout de même précisé que certains changements pourraient survenir avant la sortie officielle du nouveau monstre majeur de Minecraft. Par ailleurs, cette petite vidéo nous montre la majorité du processus de création du Warden, mais aussi du biome Deep Dark.

Nous avons pu donc apercevoir quelques concept-arts avant la forme que l’on connaît aujourd’hui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a beaucoup d’idées très diverses, et même parfois plus effrayantes et étranges que le concept final. Étant donné la volonté des développeurs de vouloir créer un monstre effrayant, mais « doux » à la fois, on comprend pourquoi ils ont gardé ce design.

Dernier petit détail, les blocs sculk (les nouveaux blocs qui vont venir avec The Warden et le biome Deep Dark) sont inspirés de la Trypophobie, qui est l’aversion des petits trous (et on vous déconseille de chercher ça sur internet).

La prochaine grosse mise à jour 1.19 : The Wild Update, n’a pas encore de date officielle. Néanmoins, elle est censée arriver cette année avec de nouveaux biomes, avec le petit fantôme bleu Allay qui a reçu tous les votes de la communauté lors du Minecraft Live 2021 !