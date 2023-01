Accueil » Actualités » Shadow Gambit: The Cursed Crew : Un jeu d’infiltration et de stratégie annoncé sur PC et consoles

Surprise ! Connu pour son travail sur des titres comme Desperados III, Shadow Tactics: Blades of the Shogun et Shadow Tactics: Aiko’s Choice, le studio allemand Mimimi Games a donné de ses nouvelles hier en dévoilant son prochain projet par l’intermédiaire d’une bande-annonce et d’un premier trailer de gameplay. Intitulé Shadow Gambit: The Cursed Crew, ce jeu d’infiltration et de stratégie sortira cette année, en 2023, sur PC et consoles.

Quand Desperados rencontre Sea of Thieves

Prenant place dans une version alternative de l’âge d’or de la piraterie notamment marquée par une direction artistique et un univers faisant penser à Sea of Thieves, cette production nous invitera à suivre l’histoire d’Afia. Victime de la malédiction des Âmes Perdues qui hante les différentes îles des Caraïbes Perdues, cette pirate est bien décidée à dérober le trésor qui lui donnera la possibilité de défier les redoutables forces de l’Inquisition qui veulent sa mort.

Pour espérer parvenir à ses fins, elle devra explorer des villes, fouiller des sites arcaniques ou encore infiltrer les forteresses ennemies afin de retrouver les légendaires Perles Noires. Celles-ci lui permettront de ressusciter les membres de son équipage qui pourront alors l’aider dans sa quête en usant de leurs pouvoirs surnaturelles uniques. Notez aussi que la protagoniste aura plusieurs occasions pour apprendre à mieux les connaitre à bord du Red Marley, son navire fantôme.

Rendez-vous plus tard cette année pour découvrir Shadow Gambit: The Cursed Crew sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.