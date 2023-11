Shadow Gambit: The Cursed Crew va recevoir deux DLC avant la fermeture de son studio Mimimi Games

C’est une bien triste histoire qui est en train de se produire chez Mimimi Games, le studio à l’origine de Shadow Gambit: The Cursed Crew. Épuisés par le système et par des cycles de développement de plus en plus long, l’équipe est arrivée au bout du rouleau et ne se voit pas se lancer dans un nouveau projet, surtout après la sortie de son dernier jeu qui n’a visiblement pas été un succès commercial. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le studio ne va pas tenir ses promesses, puisque avant de tirer sa révérence, il compte bien publier les deux DLC promis pour Shadow Gambit: The Cursed Crew.