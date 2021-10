Midnight Fight Express

.Midnight Fight Express est un beat’em up développé par Jacob Dzwinel et édité par Humble Games. Prenant place dans un univers 3D en vue isométrique violent et sanglant, le joueur ou la joueuse est invité(e) à se frayer un chemin à travers les quarante niveaux d'une ville tout en tabassant tous les ennemis qu'il/elle croisera à coups de baffes et de pieds mais aussi en usant d'armes de poing et même de tronçonneuses.