Microsoft répond sèchement à Sony sur ses déclarations sur Call of Duty et l'accuse de mesures anti-Game Pass

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’est pas encore tout à fait finalisé, mais il a toutes les chances de venir à bout de la procédure, malgré le renforcement des mesures autour des lois anti-trust. Face à cela, on a pu voir que Sony s’inquiétait beaucoup concernant l’avenir de Call of Duty. Un document gouvernemental brésilien avait fait beaucoup de bruit puisqu’on pouvait y voir Sony déclarer que le fait de posséder une licence si forte pourrait influer sur le choix d’une console pour un usager. Des déclarations qui sont mal passées chez Microsoft, qui vient naturellement défendre son dossier, tout en taclant Sony au passage, et pas qu’un peu.

Call of Duty au centre de la tempête

En surface, la relation entre Sony et Microsoft semble verser dans la rivalité amicale, notamment à travers les échanges entre les équipes de Phil Spencer et celles de Jim Ryan (ou plutôt Hermen Hulst). Mais en coulisses, l’ambiance n’est pas la même, surtout lorsqu’il est question de Call of Duty.

Les objections de Sony auprès de l’organisme brésilien n’ont pas du tout plu à Microsoft, qui a décidé de répondre de la même manière. Sony avait déclaré que puisque Call of Duty est une licence à part, sans aucun rival, l’intégrer au Game Pass serait une mesure anti-compétitive, avec laquelle Sony ne pourrait rivaliser.

Microsoft commence donc par répondre Sony est bien le seul à faire des remarques sur le rachat en cours auprès de l’organisme brésilien (logique), et que les accords d’exclusivités sur du contenu autour de la licence Call of Duty n’a jamais gêné Sony par le passé (quand c’était Sony qui les avait), et que cela a aussi servi à renforcer la marque (ce qui n’est pas faux).

Sony bloque des jeux sur le Game Pass ?

Mais l’argument qui fera le plus parler, c’est lorsque Microsoft déclare que les inquiétudes de Sony sont incohérentes, car Sony reste le leader sur la vente dématérialisé en plus d’avoir lui-même pris des mesures anti-Game Pass ces dernières années.

Microsoft indique Sony aurait bloqué l’accès au Game Pass à certains développeurs pour ne pas voir des jeux apparaitre sur le service de Microsoft. On en avait déjà eu un exemple avec Resident Evil Village.

Microsoft termine par conclure que Sony n’a pas peur de ne pas pouvoir être compétitif, mais a tout simplement peur de perdre son leadership sur le marché (on pourrait presque entendre Spencer faire un drop mic). Chacun défend évidemment son bout de gras, mais Sony aura effectivement du mal à lutter contre ces arguments, surtout après les révélations autour du blocage de certains jeux sur le Game Pass