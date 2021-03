Microsoft va parler du rachat de Bethesda cette semaine selon VentureBeat

Le rachat de Bethesda et ZeniMax par Microsoft ne se fait pas en un jour comme vous l’aurez compris ces derniers temps, mais l’autorisation de la Commission Européenne était le dernier grand « obstacle » avant que le constructeur américain puisse enfin préciser les choses. Maintenant que c’est chose faite, Microsoft serait sur le point de prendre la parole, et ce dans les prochains jours si l’on en croit Jeff Grubb de VentureBeat.

Le Game Pass avant tout

Généralement bien informé, le journaliste a déclaré que ses sources lui indiquaient une prise de parole ce jeudi 11 mars. Microsoft parlerait ainsi de ce qu’implique le rachat de Bethesda, mais ne vous attendez pas à une conférence ou à une présentation de type Direct, car Aaron Greenberg avait lui-même tempéré les attentes à ce sujet très récemment suite au leak d’Elden Ring.

Grubb précise que des informations sur Starfield devraient plutôt arriver durant cet été, et qu’il n’y aura pas de reveal majeur à attendre cette semaine. Il déclare aussi que Bethesda et Microsoft tiendront des événements séparemment au cours de l’été, que ce soit à l’E3 ou non.

Cette prise de parole concernerait donc essentiellement le Game Pass et ce que cela implique pour les jeux Bethesda. On pourrait aussi en apprendre plus sur la question de l’exclusivité des prochains jeux de l’éditeur, mais cela n’est encore pas confirmé. Rendez-vous dans les prochaines heures pour en savoir plus.