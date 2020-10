Microsoft dévoile une nouvelle publicité pour la Xbox Series X | S

Alors que la sortie des consoles de nouvelle génération se rapproche à très grand pas, les constructeurs n’hésitent pas à occuper l’espace médiatique avec des pubs pour leurs machines. Après la vidéo promotionnelle de la PS5 (qui mettait avant tout la marque PlayStation en avant et non la console), c’est au tour de Microsoft de nous vendre la Xbox Series, avec une publicité impressionnante.

Power Your Dreams

Bien entendu, cette pub ne nous apprendra pas grand choses sur les deux consoles de la marque, mais on remarque qu’elle met légèrement plus les jeux en avant que celle de la PS5, avec des références à Assassin’s Creed Valhalla et à Halo Infinite, entre autres.

Pour rappel, la Xbox Series X | S sera disponible partout dans le monde dès le 10 novembre. Pour ne rien manquer des précommandes, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.