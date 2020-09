PS5 : PlayStation dévoile une toute nouvelle publicité

Si l’on attend l’événement du mercredi 16 novembre pour en savoir plus sur les jeux, la date de sortie et le prix de la PS5, Sony continue de promouvoir sa future console avec une nouvelle publicité, avec quelques déclarations décrochées par le site Variety.

Une pub très abstraite

Cette nouvelle pub, qui ne montre pas la console contrairement au premier spot TV, ne nous en apprend guère plus sur la PS5, mais a pour volonté de « décrire quelques-unes des sensations que peut provoquer la PS5« , selon Eric Lempel, directeur marketing de PlayStation.

Aucun jeu n’est montré ici, mais il nous rassure en précisant qu’au fur et à mesure que l’on se rapprochera de la sortie, les jeux s’immisceront dans ces campagnes publicitaires.

On attend maintenant l’événement du 16 septembre pour obtenir quelque chose de plus concret, et surtout pour connaitre la date et le prix de cette PS5.