Microsoft ne fera pas d’annonce de rachat de studio lors de sa conférence Tokyo Game Show

Avec le rachat de Bethesda, on était prêt à penser que Microsoft ne s’arrêterait pas là, surtout avec le Tokyo Game Show où l’éditeur a prévu une conférence. Et si le géant américain est bien décidé à acheter d’autres studios à l’avenir, aucune annonce ne sera faite lors de l’événement japonais.

Une conférence sans annonce majeure à prévoir

…and btw, there won’t be any new acquisition news at the show ⛔ — Xbox (@Xbox) September 23, 2020

C’est la division Xbox qui confirme cela elle-même via un tweet, qui indique qu’en plus de ne pas dévoiler de nouvelles choses pour ses prochaines consoles, on ne verrait pas non plus d’annonces liées à l’acquisition de studios. Un tweet qui permet de mettre les choses au clair pour ne pas faire monter inutilement les attentes.

Les rumeurs et fantasmes autour du rachat de Sega par Microsoft ne se concrétiseront donc pas aujourd’hui – voire même jamais étant donné qu’il ne s’agissait que de spéculations, et la conférence portera essentiellement sur le public japonais de la firme.

Cette conférence aura lieu à 14 heures chez nous, juste après la conférence qui ouvrira le salon.