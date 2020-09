Microsoft prévoit d’acheter encore plus de studios à l’avenir

En rachetant ZeniMax Media, et donc Bethesda, Microsoft a provoqué un séisme dans l’industrie tout en renforçant ses équipes internes, composées maintenant de 23 studios. Mais cela ne suffit visiblement au géant américain, qui ne compte pas s’arrêter là.

Bethesda n’était que le début ?

Dans une interview accordée à Cnet, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a laissé entendre que ce rachat ne sera vraisemblablement pas le dernier. Selon lui, l’industrie du jeu vidéo va devenir extrêmement importante pour Microsoft dans les 10 prochaines années à venir, ce qui justifie de tels moyens.

L’article précise alors que selon les dires du directeur, « c’est pour cela que Microsoft va envisager d’acheter encore plus de studios dans le futur […] et ce pourquoi Microsoft va continuer d’investir dans son service d’abonnement Xbox Game Pass. »

Avec les rumeurs parfois loufoques qui animent les réseaux sociaux, comme le potentiel rachat de Sega par Microsoft, ce genre de déclaration laisse penser que tout est possible dorénavant. Microsoft est en tout cas prêt à renforcer son Game Pass par tous les moyens possibles et imaginables, pour rendre le service incontournable pour les joueurs, avec de plus en plus de studios intégrés à ses équipes.