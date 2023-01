Microsoft sortirait bientôt une mise à jour écologique pour les consoles Xbox

Microsoft prévoit beaucoup de choses pour son écosystème Xbox. Des exclusivités alléchantes (qui pourraient prendre une autre tournure avec le rachat de Activision-Blizzard), un Game Pass de plus en plus fourni, ou encore l’apparition d’un bundle comprenant une Xbox Series X et Forza Horizon 5. Ce que l’on sait moins, en tant que joueurs, c’est que l’entreprise américaine a aussi en tête quelques avancées en matière d’écologie.

Une mise à jour pour réduire son empreinte carbone ?

Le sujet est passionnant, pour peu que l’on s’intéresse activement au sujet du réchauffement climatique, et plus généralement de l’écologie : Microsoft semble tenir à réduire drastiquement son empreinte carbone, et ses conséquences sur la planète. Ce qui devrait passer par des productions entièrement recyclables d’ici à 2030, le constructeur s’y étant récemment engagé. Mais ce n’est pas tout !

On peut apprendre sur le site Xbox Wire que l’entreprise américaine ne va pas s’arrêter là, et qu’une mise à jour est actuellement en phase de test, permettant d’énormément réduire la consommation électrique des consoles Xbox. Seuls les membres du programme Xbox Insiders sont concernés pour le moment, mais si tout se passe bien, cela devrait toucher tout possesseur de Xbox d’ici quelques temps.

Plus concrètement, que ferait cette mise à jour ? Eh bien c’est assez simple, en réalité : elle proposerait un mode « arrêter » qui ne mettrait plus simplement en veille votre machine ; elle permettrait de paramétrer l’installation et le téléchargement de mises à jour sur le « créneau nocturne de maintenance« , dans le but d’émettre moins de CO2 en utilisant, autant que possible, des sources d’énergie renouvelable.

De bien belles promesses que nous ne verrons pas débarquer sur nos consoles en même temps que les membres du programme Xbox Insiders. Ces derniers peuvent en effet essayer ces fonctionnalités depuis hier.