Microsoft Flight Simulator : un immeuble de 212 étages se dresse par erreur

Les pilotes en herbe de Microsoft Flight Simulator ont été très étonnés lorsque, en arrivant dans la ville de Melbourne, ils se sont retrouvés face à un gigantesque immeuble de… 212 étages. Un bug insolite dû à une erreur sur OpenStreetMap.

Une tour qui défie les lois de la physique

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg — Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020

Microsoft Flight Simulator est sorti cette semaine sur PC, via Steam et le Windows Store, et depuis le jeu fascine autant par son réalisme que par ses bugs insolites.

En effet, bien que les studios aient essayé d’être le plus réaliste possible aussi bien dans le fonctionnement du jeu, notamment en sillonnant le monde entier en avion sans temps de chargement, que dans sa reproduction fidèle de la planète, les bugs subsistent. Monuments approximatifs, zones écrasées, éléments mal ajustés… la liste est longue. Mais certains bugs sont plus surprenants.

En se rendant dans la ville de Melbourne, les joueurs ont eu la surprise d’y découvrir un bâtiment de 212 étages… qui n’existe pas. Pour vous donner une idée, le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, ne comporte que 163 étages. Mais alors, comment est-ce possible ?

La faute de frappe d’un étudiant en architecture

Nommée la North Melbourne Combine Citadel ou Melbourne Citadel, en référence à la Citadel, tour du jeu Half-Life 2, la tour doit son existence à une banale faute de frappe. C’est en renseignant les informations sur le bâtiment dans OpenStreetMap, un logiciel opensource, qu’un étudiant en architecture a provoqué cette erreur. Au lieu d’écrire « 2 étages », il a indiqué « 212 étages ». L’erreur a plus d’un an et a été corrigée depuis.

Mais entre-temps, Asobo Studio avait déjà enregistré les informations d’OpenStreetMap, et l’immense tour s’est retrouvée dans le jeu. Des pilotes ont d’ailleurs essayé de s’y poser, mais c’est mission impossible, s’y poser entraînant le plantage du jeu. Alors amis pilotes, foncez la voir avant que ce bug surprenant ne soit retiré du jeu !