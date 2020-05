Microsoft Flight Simulator s’offre de nouvelles images

Un peu plus d’une semaine après avoir dévoilé ses configurations requises pour y jouer sur PC, Microsoft Flight Simulator a partagé sur son site officiel des images du titre prises par les chanceux et les chanceuses qui ont accès à sa version alpha.

Des graphismes somptueux

Bien que la simulation de vol développée par Asobo Studio soit encore en alpha, ces visuels montrent des paysages et des panoramas magnifiques et déjà très détaillés mais aussi la Statue de la Liberté et l’hôtel Marina Bay Sands situé à Singapour. Un vrai régal pour les yeux.

Microsoft Flight Simulator sortira cette année sur PC et Xbox One.