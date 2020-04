Le studio français Asobo, à l’origine de Microsoft Flight Simulator, vient de dévoiler les caractéristiques techniques nécessaires sur PC en trois déclinaisons : configuration minimale, recommandée et idéale. Le titre est prévu pour sortir sur PC et Xbox One durant cette année 2020 sans date de sortie précise.

Des configurations respectables

On savait qu’il faudrait de belles machines avec les visuels qui sont régulièrement montrés pour le titre et les configurations requises ne nous font pas mentir, même si on aurait pu s’attendre à pire. Voici donc les différentes spécifications nécessaire afin de savoir si vous devez optimiser votre machine ou si vous comptiez changer de PC pour la simulation de vol ultraréaliste.

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Microsoft Windows 10

Processeur (AMD) : Ryzen 3 1200

Processeur (Intel) : Intel i5-4460

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon RX570

Carte graphique (Nvidia) : GeForce GTX 770

Connexion Internet : 5Mbps ou plus rapide

Disque dur : 150 Go d’espace libre

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Microsoft Windows 10

Processeur (AMD) : Ryzen 5 1500x

Processeur (Intel) : Intel i7-9800x

Mémoire vive : 32 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon RX590

Carte graphique (Nvidia) : GeForce GTX 970

Connexion Internet : 20Mbps ou plus rapide

Disque dur : 150 Go d’espace libre

Configuration idéale :

Système d’exploitation : Microsoft Windows 10

Processeur (AMD) : Ryzen 7 2700x

Processeur (Intel) : Intel i5-4460

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon VII

Carte graphique (Nvidia) : GeForce RTX 2080

Connexion Internet : 50Mbps ou plus rapide

Disque dur : 150 Go d’espace libre

Vous avez maintenant toute les informations en main pour savoir si le pilote en herbe que vous êtes possède la machine nécessaire pour faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Si cela n’est pas précisé dans l’infographie donnée par Asobo, on imagine que ces données sont valables pour du 60FPS constants, reste à savoir dans quelle qualité graphique.