Microsoft dévoile sa nouvelle manette Xbox sans-fil d’un violet intense, la Astral Purple, déjà disponible en précommande

Où précommander la manette Xbox Astral Purple ?

Pas de changement majeur sur ce modèle qui reprend donc le format de la manette Xbox classique et qui lui applique simplement un coloris violet des plus profonds, qui, il faut le dire, est assez séduisant. On retrouve aussi un dos blanc tout ce qu’il y a de plus normal ainsi que des tranches et des boutons noirs, pour un look qui devrait en faire craquer plus d’un. Il ne faut pas la confondre avec la Astral Shift, dont le violet était un peu plus reluisant.

Cette manette Xbox Astral Purple sera disponible dans les différents commerces dès le 19 septembre prochain. Elle sera vendue au prix de 64,99 €, ce qui est un peu plus cher que certaines manettes même si son prix va sans doute baisser au fil des mois. Vous pouvez d’ores et déjà précommander la manette en vous rendant sur le site officiel du Microsoft Store.