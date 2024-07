Plus de 240 employés de Bethesda se sont réunis sous la bannière d’un nouveau syndicat

Bethesda a été l’une des cibles principales des coupes budgétaires effectuées par Microsoft ces derniers mois, avec la fermeture de plusieurs studios dont Arkane Austin et Tango Gameworks. Il est difficile de dire que l’histoire aurait été différente si les employés étaient syndiqués mais pour éviter que ceux restants soient totalement impuissants face aux décisionnaires, un syndicat a été formé chez Bethesda Game Studios (OneBGSUSA) avec 241 personnes impliquées :

Cette nouvelle formation a été reconnue par Microsoft, qui a de toute façon les mains liées ici puisqu’il se sait être encore surveillé de très près par la FTC. Ne pas reconnaître ce syndicat aurait donné des armes en plus à l’organisme de régulation, qui a fait appel du rachat d’Activision-Blizzard. Un syndicat d’une telle ampleur chez l’un des trois constructeurs devrait en tout cas donner des idées au reste du l’industrie, dont les travailleurs ont bien besoin d’être protégés après cette première moitié d’année catastrophique.

241 workers at Bethesda Game Studios, the maker of Starfield and Fallout, are unionizing. We’ll likely see many more announcements like this in the coming months and years. Labor in the video game industry has reached a tipping point: pic.twitter.com/gLxzbtHYmX

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 19, 2024