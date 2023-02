Metroid Prime 4 et Pikmin 4 au programme du Nintendo Direct ?

Ce soir se tiendra le premier Nintendo Direct de l’année pour le constructeur japonais. Un rendez-vous très attendu par toutes les personnes qui possèdent une Switch et qui ont hâte de savoir ce que leur réserve 2023. Cela tombe bien puisque ce sera le programme du Direct, avec un focus sur les jeux à venir dans les prochains mois. Si l’on imagine que Zelda: Tears of the Kingdom sera présent, il se pourrait bien que d’autres surprises soient au rendez-vous…

Deux grosses licences ?

Le premier titre que l’on pourrait bien revoir ce soir, ce serait Pikmin 4. Game Explorers, un revendeur grec vient de mettre à jour sa fiche produit en indiquant une date de sortie listée au 26 mai 2023 tout en dévoilant une jaquette. Une mise à jour qui pourrait très clairement sous-entendre qu’une présentation aura lieu ce soir, suivie d’une ouverture des précommandes physiques.

En septembre dernier, Shigeru Miyamoto avait annoncé le développement d’un nouveau jeu avec une sortie confirmée à 2023. Avec cette période visée, rien de vraiment étonnant à le voir au cours du Nintendo Direct de ce 8 février. Il serait même logique qu’on le revoit avec la précision d’une période de sortie visée d’ici la période estivale. Ce qui est plus étonnant reste cette date du 26 mai 2023, soit deux semaines seulement après la sortie du prochain Zelda. On prendra donc cette information avec de grosses pincettes, même si l’on imagine que sa présence ce soir est hautement probable.

Mais plus surprenant encore, il se pourrait que Metroid Prime 4 fasse une apparition pendant la soirée. Le site américain d’Amazon a mis à jour sa fiche produit dans la nuit, ne laissant plus la possibilité de précommander le jeu. S’il est possible de réserver son exemplaire depuis bientôt 6 ans, Amazon a changé le statut en affichant « temporairement en rupture de stock » alors qu’il était encore possible de réaliser une précommande pas plus tard qu’hier soir.

Bien sûr, cela pourrait simplement être une manœuvre qui fait écho à la potentielle hausse des prix des jeux Nintendo ou une simple mise à jour de la fiche produit (chose qui n’a pas été réalisée depuis plusieurs années). Mais on le sait, il est relativement rare qu’une telle opération soit anodine. On peut donc croiser les doigts, à minima pour nous dire que le développement avance. Rappelons que Metroid Prime 4 avait été dévoilé en juin 2017 avant que tout soit repris de zéro début 2019. Quatre ans plus tard, on peut espérer de bonnes nouvelles.

Rendez-vous ce soir, mercredi 8 février 2023 à 23 heures, pour suivre le Nintendo Direct de ce début d’année. Nous vous résumerons toutes les annonces, sur notre site et en vidéo.