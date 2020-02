Metro Exodus arrivera sur Steam dès le 15 février prochain

Dans le domaine des exclusivités temporaires, il n’y a pas que Final Fantasy VII Remake qui fait parler de lui aujourd’hui. Metro Exodus arrive en effet à la fin de son exclusivité Epic Games Store, et peut donc débarquer sur Steam.

Un an après, l’exclusivité prend fin

Le très bon titre de 4A Games était sorti il y a un an sur consoles et sur Epic Games Store, plus précisément le 15 février 2019. L’annonce de son exclusivité Epic avait fait quelques mécontents chez les joueurs, étant donné que cela a été rendu public un poignée de semaines seulement avant sa sortie.

Les joueurs qui préfèrent avoir toute leur ludothèque sur Steam peuvent désormais se réjouir, puisque Metro Exodus sera disponible dès le 15 février prochain.