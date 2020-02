Final Fantasy VII Remake : l’exclusivité PS4 étendue jusqu’au 10 avril 2021

On n’y pensait pas forcément, mais le report de Final Fantasy VII Remake va également toucher un plus large public que celui des joueurs PS4. Le titre de Square Enix est en effet une exclusivité temporaire pour Sony, à l’instar de Death Stranding.

Un report qui touche tout le monde

Cette exclusivité était censée durer un an, et le report de la version PS4 entraîne alors forcément celui des potentielles autres versions. C’est pourquoi on apprend que l’exclusivité a été étendue jusqu’au 10 avril 2021, soit un an tout pile après la sortie PS4. Une information logique en somme, mais qui vient d’être confirmée par Square Enix. On attend maintenant de savoir sur quelles plateformes Cloud et les autres vont s’exporter d’ici 2021.

D’ici là, Final Fantasy VII Remake est attendu pour le 10 avril prochain sur PS4.