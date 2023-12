Metaphor: ReFantazio précise un peu plus sa sortie en 2024 avec une nouvelle bande-annonce

The Casting of Frank Stone annoncé, un jeu d’horreur narratif dans l’univers de Dead by Daylight

Brothers: A Tale of Two Sons s’offre un remake sur PS5, Xbox Series et PC

Windblown : le nouveau jeu des créateurs de Deadcells se dévoile avec un trailer survolté

Arknights Endfield : L’ambitieux RPG est aussi prévu sur PS5 et va avoir droit à une bêta sur PC

Test Les Sims 4 À Louer : Toutes les nouveautés de l’extension

Avatar: Frontiers of Pandora est disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Alone in the Dark : Le nouvel épisode est encore une fois repoussé

The Last of Us : La saison 2 sera bien diffusée en 2025 sur HBO

Blade Prince Academy dévoile un nouveau trailer de gameplay pour ses trois personnages principaux

Bungie : Une enquête met en lumière l’état inquiétant dans lequel se trouve le studio

Open Roads : le jeu d’aventure sortira le 22 février sur PC et consoles de salon

Le chasseur disparu | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Une date de sortie et un nouveau trailer pour Europa, le jeu d’aventure arborant un look Ghibli

Bénédiction d’Eywa | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Le clan Aranahe | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Comment jouer en coopération ? | Guide Avatar Frontiers of Pandora

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de décembre 2023

Wholesome Snack : Les 16 jeux à retenir de l’émission consacrée aux jeux mignons et relaxants

EA Sports FC 24 dévoile la Team Of The Week n°12

LEGO Fortnite : Le mode de jeu présente une superbe cinématique avant son lancement

Même la version physique d’Avatar: Frontiers of Pandora nécessiterait d’avoir une connexion pour être installée

League of Geeks, le studio derrière Jumplight Odyssey et Solium Infernum, licencie la moitié de son staff