Metaphor ReFantazio : Les créateurs du JRPG d’Atlus reviennent sur sa création dans un documentaire

Le message derrière le voyage

Metaphor ReFantazio est un jeu important pour Atlus, et il l’est encore plus pour ces trois intéressés. Pour mieux nous en rendre compte, la chaîne Archipel, qui produit des documentaires sur les artistes japonais, et allé à la rencontre de Katsura Hashino, Shoji Meguro et Shigenori Soejima pour en savoir plus sur tout ce projet, qui a représenté un véritable défi pour chacun d’eux.

Une vidéo assez passionnante si vous vous intéressez de près au travail de ces trois piliers d’Atlus, puisque ces derniers se confient sur la manière dont ils ont voulu aborder une œuvre typée fantasy (bien différentes des autres jeux du studio), ainsi que le message que l’on retrouve derrière le jeu. Le documentaire est uniquement sous-titré en anglais, malheureusement, même si la traduction automatique de YouTube pourra peut-être aider les moins anglophones.

Metaphor ReFantazio est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, le titre s’est déjà vendu à un million d’exemplaires et a signé le meilleur lancement pour un jeu Atlus.