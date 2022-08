Metal Slug Tactics prend du retard et n’arrivera qu’en 2023

Cette semaine est marquée par de nombreux reports à l’année 2023. Tous les studios dont les projets devaient nous arriver en 2022 commencent à regarder le calendrier de fin d’année, qui se rapproche à grand pas, et certains prennent des décisions difficiles à propos de la sortie de leurs jeux. Aujourd’hui, c’est le report de Metal Slug Tactics que l’on apprend, qui n’arrivera pas avant l’année prochaine.

Marco et compagnie prennent un peu plus de temps

Marco, Eri, Fio, and Tarma are tinkering away to make #MetalSlugTactics as explosive as possible on release, but the squad needs a bit more time in the shop to prepare for the battles ahead. See you in 2023! @LeikirStudio x @Dotemu

🎨Artwork by @AngryangryD pic.twitter.com/JRKqpnvUQp — Dotemu (@Dotemu) August 11, 2022

L’éditeur français Dotemu et Leikir Studio nous ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en prévenant que la sortie n’était plus prévue pour 2022 :

« Marco, Eri, Fio et Tarma bricolent pour rendre Metal Slug Tactics aussi explosif que possible à la sortie, mais l’équipe a besoin d’un peu plus de temps dans l’atelier pour se préparer aux batailles à venir. Rendez-vous en 2023 ! »

Aucune date plus précise n’a été donnée pour le moment, et on ne sait donc pas s’il arrivera en début d’année ou un peu plus tard. Pour rappel, Metal Slug Tactics est un RPG tactique qui met de côté l’aspect run and gun de la saga pour un gameplay plus stratégique, tout en conservant l’univers que les fans de la licence aiment tant. Le jeu est prévu pour sortir sur PC et sur Switch. On attend maintenant de savoir quand il sera disponible.