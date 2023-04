Metal Gear Solid 3 : Les rumeurs autour d’un potentiel remake s’intensifient à cause d’un tweet de Donna Burke

En effet, samedi après-midi, la comédienne et chanteuse australienne ayant prêté sa voix à de nombreuses reprises pour des jeux vidéo, dont Metal Gear Solid V par ailleurs, a fait exploser la hype autour du supposé MGS 3 Remake en partageant une photo d’elle tenant dans une main un objet portant la mention « Snake Eater » et avec pour message : « Enregistrement en cours ! ». Un tweet qui faisait quasiment office de teasing à ce stade.

Cependant, quelques heures plus tard, le public a vite déchanté quand Donna Burke a décidé de couper court à leurs espoirs les plus fous de la façon suivante : « Hier, j’enregistrais Snake Eater. Ce n’est pas pour un remake. Cela n’a rien à voir avec MGS3. C’est pour rire. Et je devrais vérifier mon Twitter plus souvent. »

D’après le compte du compositeur américain Mason Lieberman (RWBY, Beyblade, Pokémon…), le message de Donna Burke avait à priori seulement pour but de teaser la création d’un « album spécial pour les amateurs de musiques de jeux vidéo », prévoyant de réunir « beaucoup d’invités incroyables » et dont on devrait en apprendre plus dans « les prochains mois ». C’est tout.

Vous l’aurez compris, si tant est qu’il existe, l’officialisation de MGS 3 Remake n’est pas pour tout de suite. Désolé.

There you have it, folks. You’ll know more of what @TheDonnaBurke and I are working on within the next few months, anyways. It’s NOT an MGS project whatsoever, but it IS a special album for video game music lovers. Lots of amazing guests to announce. More soon! https://t.co/9T9W1FfzLU

— Mason Lieberman says "ffs it's not MGS3" (@MasonLieberman) April 16, 2023