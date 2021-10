Virtuous confirme travailler sur un remake AAA, la piste MGS 3 se renforce

Le retour de Konami dans le monde des AAA n’est pas encore tout à fait acté, mais certaines rumeurs insistantes indiquent que cela n’est qu’une question de mois. Avec des bruits de couloir autour de retours de Castlevania, Silent Hill et Metal Gear, l’éditeur aurait plusieurs projets en développement, dont certains seraient confiés à des studios externes. Ce serait par exemple le cas de Virtuous avec un remake de Metal Gear Solid 3, et cette rumeur vient de s’épaissir.

So Virtuos Studios Working on Remake According to this LinkedIn Profile, Probably Metal Gear Solid 3… Previously It's been reported by @AndyPlaytonic.

– AAA Action Adventure Remake

– Looks like Ground up Remake

– 4k For Certain Platform@bogorad222 pic.twitter.com/HpAUk0PgkT

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 10, 2021