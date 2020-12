Metacritic dévoile sa liste des 10 jeux les plus mal notés de 2020

Comme chaque année, Metacritic fait le bilan des douze derniers mois en regardant ce qui s’est fait de meilleur et de pire dans l’industrie vidéoludique. Cette fois-ci, on s’intéresse aux jeux qui ont reçu les plus mauvaises notes de la part de la presse et qui ont été recensées sur le site.

Quels sont les 10 pires jeux de 2020 selon Metacritic ?

Ce classement ne surprendra personne, mais il est toujours triste de voir de grosses licences dans cette liste. Notez cependant que cela ne tient compte que de la moyenne des notes attribuées par la presse, et non la moyenne des joueurs.

Metacritic ne prend en compte que les jeux ayant reçu au moins sept critiques, afin de ne pas trop biaiser les résultats, et liste ici la plateforme du jeu concernée par la note (si le jeu est sorti sur plusieurs plateformes, le site prend uniquement en compte la plus mauvaise).

Voici les 10 jeux les plus mal notés de 2020 sur Metacritic :

On note donc quelques indés, mais aussi des noms majeurs comme The Elder Scrolls: Blades (sur Switch) ainsi que Fast & Furious Crossroads, dont la place n’étonnera pas. Etes-vous d’accord avec cette liste ?