Gleamlight

Gleamlight est un jeu de plateformes en 2D développé par DICO et édité par D3 publisher. Vous y incarnerez un personnage qui, équipé d'une épée, devra explorer un monde mystérieux fait de verre et peuplé de fantômes et de machines. À travers différents niveaux, vous pourrez affronter différents boss pour obtenir de nombreuses compétences et percer à jour les mystères de cet univers.