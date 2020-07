Street Power Football

De type arcade et mettant en avant le côté freestyle du sport, Street Power Football propose 6 modes de jeux pour mettre en valeur ses meilleurs mouvements. Au menu, on compte : compétitions de freestyle, Trickshot, Panna, Elimination, un mode aventure Deviens Le King et enfin un mode Street Power Match pour des matchs en 2v2 ou 3v3. Tout ceci prend alors place dans des terrains de jeu situés aux quatre coins du globe. Enfin, il est possible d'incarner plusieurs célébrités issues des compétitions de freestyle, de panna ou de street football.