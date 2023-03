Accueil > Actualités > Bon plan : Le Meta Quest 2 avec Resident Evil 4 et Beat Saber passe sous les 400 €

Il y a quelques jours, on a pu constater que Meta baissait enfin le prix de ses différents casques à commencer par le Meta Quest Pro, dont le tarif initial était bien trop élevé. Pour le moment, le Meta Quest 2 128 Go n’est pas vraiment concerné par cette baisse généralisée, mais cela n’empêche pas certains sites de proposer des offres sur l’appareil. Si vous souhaitez vous procurer ce casque à prix réduit, c’est le moment ou jamais.

Où trouver le Meta Quest 2 au meilleur prix ?

On ne présente plus le Meta Quest 2, qui est actuellement l’un des meilleurs casques VR du marché avec un très bon rapport qualité-prix et une bibliothèque vraiment intéressante.

Le prix normal du Meta Quest 2 est aux alentours de 449,99 €, mais Amazon propose aujourd’hui une jolie réduction. On peut trouver le casque à seulement 399 €. Il est ici vendu avec deux jeux de base, comme d’habitude, avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR.

Vous remarquerez peut-être qu’Amazon affiche une « rupture de stock », mais qu’il est toujours possible de commander le casque. C’est tout à normal et cela veut simplement dire que le temps de livraison peut être long, mais une fois l’achat validé, vous finirez bien par le recevoir dans les jours et semaines à venir.