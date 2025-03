Deck Arceus EX

x2 Nosferapti Puissance Génétique

x2 Nosferalto Puissance Génétique

x2 Nostenfer

x1 Mostima Lumière Triomphale

x2 Heatran Lumière Triomphale

x2 Arceus EX

x1 Hélio

x1 Communication Pokémon

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x1 Cape géante

x1 Leaf

x1 Aurore

On commence par le Pokémon phare de Lumière Triomphale, Arceus. Beaucoup de nouveaux Pokémon ont un effet qui demande la présence d’Arceus. Nous en avons sélectionné trois qui nous semblaient les plus intéressants pour ce deck, Nostenfer, Motisma et Heatran. Les trois ont un coût de retrait de 0, ce qui permet de pivoter très facilement.

Une chose importante à savoir sur ce deck malgré la présence de beaucoup de types différents, il ne joue que des énergies Feu. En effet en dehors d’Heatran, tous les Pokémon de ce deck requièrent de l’énergie de n’importe quel type pour attaquer. Une seule exception, Nostenfer, mais grâce à son passif et son coût de retrait de 0, il n’a pas besoin d’attaquer, peut retourner sur le banc après avoir évolué pour continuer à exercer une pression et profiter de Aurore pour transferer son énergie.

Deck Phylali EX

x2 Evoli Puissance Génétique

x2 Phylali EX

x2 Yanma

x2 Yanmega EX

x2 Nacchara

x2 Erika

x2 Recherches Professorales

x2 Poké Ball

x1 Vitesse+

x2 Cape géante

x1 Communication Pokémon

Autre possibilité de construction intéressante, ce deck Phylali rempli de Pokémon Plante n’utilise que de l’énergie Eau. L’énergie Eau permet d’activer Nacchara une nouvelle carte dresseuse très forte qui soigne de 40 PV tous les Pokémon qui possède de l’énergie eau. Elle s’ajoute à Erika déjà présente dans les deck Plante. Yanmega n’utilise pas d’énergie Plante et Phylali génère lui-même l’énergie Plante dont il a besoin grâce à son passif Souffle Forestier. Dans les faits, il n’a donc besoin que de 2 énergies avant d’attaquer, ce qui en fait un attaquant assez rapide. De plus, une fois installé, son passif permet de préparer Yanmega sur le banc.

Deck Carchacrok EX

x2 Griknot Choc Spatio-Temporel

x2 Carmache Lumière Triomphale

x2 Carchacrok EX

x1 Simularbre

x1 Kicklee

x1 Canarticho

x1 Shaymin Lumière Triomphale

x2 Hélio

x2 Recherches Professorales

x2 Cape Géante

x1 Communication Pokémon

x2 Poké Ball

x1 Vitesse+

Le type Combat récupère Carchacrok EX, un Pokémon polyvalent qui peut toucher le banc adverse pour 50 dégâts. Il complète la force du type Combat qui est sa capacité à s’adapter à toute situation à l’aide de ses nombreux outils. Kicklee peut frapper les Pokémon à l’abri sur le banc, Canarticho frappe vite et fort, Simularbre punit les Pokémon EX. Tous ces Pokémon n’utilisent qu’une seule énergie pour attaquer.

De plus, ils peuvent pivoter facilement avec l’ajout du nouveau Shaymin qui réduit de un le coût de retrait de tous les Pokémon de base. Ce passif fonctionne sur la majorité du deck à l’exception de Carmache et Carchacrok EX qui sont des évolutions. Notez que l’on préfère utiliser le Griknot de Choc Spatio-Temporel, il n’a aucune faiblesse contrairement au nouveau.

Deck Tarinorme EX

x2 Tarinor Choc Spatio-Temporel

x2 Tarinorme EX

x2 Dialga EX

x1 Mew EX

x2 Adamantin

x2 Cape géante

x1 Hélio

x1 Morgane

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Leaf

x1 Aurore

Le type Acier reçoit encore du support pour renforcer le déjà très solide Dialga. La force du deck est très clairement sa résilience. Tarinorme EX possède le nombre impressionnant de 160 PV, accompagné de l’attaque Unité Défensive qui réduit les dégâts subis de 20. Elle est très facilement utilisable après l’accélération permise par Dialga. Adamantin est un nouveau dresseur qui réduit encore plus les dégâts infligés aux Pokémon Acier.

Mew EX est ici pour contrer les Pokémon qui frappe fort tel que Palkia EX ou Dracaufeu EX. Dans ce deck on préfère utiliser le Tarinor Choc Spatio-Temporel, car son coût de retrait de 2 permet de le retirer plus facilement s’il est le premier envoyé sur le terrain.

Deck Givrali EX

x2 Evoli Puissance Génétique

x2 Givrali EX

x2 Manaphy

x2 Regice

x2 Nacchara

x2 Ondine

x2 Recherches Professorales

x2 Poké Ball

x2 Vitesse+

x2 Cape Géante

Dernier deck de cette liste, Givrali EX est un Pokémon qui n’est pas très Tape-à-l’œil, mais il fait ce qu’on demande à un Pokémon taper fort et avoir un bon nombre de PV. Il est accompagné de Manaphy devenu essentiels aux decks Eau et d’un bon tank Regice. Nacchara brille encore en ajoutant de la survie au Deck. Tandis que Ondine est certes toujours présente, mais elle devient de moins en moins indispensable, les decks Eau ne sont plus basé autour d’elle.

Voilà qui conclue notre tour des nouveaux Pokémon EX, il y a beaucoup d’autres moyens de les jouer, notamment Arceus et ses nombreux supports. Si le nombre de Pokémon EX de ces decks vous fait peur, nous vous conseillons de jeter un œil à notre proposition de decks F2P.