Deck Coatox

x2 Cradopaud Lumière Triomphale

x2 Coatox Lumière Triomphale

x2 Tritox

x2 Abo

x2 Arbok

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x1 Leaf

x2 Vitesse+

x2 Hélio

x1 Sbire de la Team Galaxie

Coatox est un Pokémon très apprécié de la communauté. Pourtant, il n’avait pas reçu beaucoup d’amour dans Choc Spatio-Temporel. Le nouveau Coatox est beaucoup plus intéressant avec sa capacité qui empoisonne gravement le Pokémon adverse. Le deck capitalise sur ce poison spécial qui inflige deux fois plus de dégâts en piégeant le Pokémon adverse à l’aide d’Arbok ou en frappant fort rapidement avec Tritox. Ce deck joue une Leaf et deux Vitesse+, car il demande beaucoup d’échange entre vos Pokémon. Sbire de la Team Galaxie est enfin utile pour stabiliser un peu ce deck dans lequel Coatox est nécessaire à la stratégie.

Deck Ronflex

x2 Ronflex Lumière Triomphale

x2 Potion

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Morgane

x2 Nacchara

x2 Cape Géante

x1 Casque Brut

x1 Hélio

x1 Carton Rouge

x2 René

x1 Doyenne de Célestia

Ce deck avec comme unique Pokémon Ronflex peut sembler un peu gadget, mais il fonctionne étonnement bien. René permet à Ronflex de taper pour 100 dégâts dès la deuxième attaque lui laissant le temps de monter à quatre énergies. Les Capes mettent Ronflex hors de portée des attaques à 150 plutôt présente dans la méta. Enfin, la Doyenne de Célestia fait office de 3ème Ronflex. La Baie Prine peut sembler être un ajout automatique au deck, mais le Sommeil de l’attaque Effondrement n’est pas un si gros problème. Ronflex s’endort durant notre tour, il a donc deux chances de se réveiller avant sa prochaine attaque ce qui réduit fortement les risques de passer un tour.

Deck Magnezone-Simularbre

x2 Simularbre

x2 Marshadow

x1 Kicklee

x2 Magneti Choc Spatio-Temporel

x2 Magneton Puissance Génétique

x2 Magnezone Choc Spatio-Temporel

x2 Vitesse+

x2 Pokéball

x2 Recherches Professorales

x2 Hélio

x1 Communication Pokémon

Magnezone a été la carte la plus surprenante de Choc Spatio-Temporel. Sa capacité a généré lui-même ses énergies pour attaquer grâce à Magneton lui a donné une place dans de nombreux decks. Ici, nous allons le combiner à la versatilité du type combat pour avoir un deck très agréable à piloter et très efficace. Le deck n’a pas besoin d’énergie électrique, attention avant de valider la construction.

L’ajout de Simularbre apporte un avantage non négligeable contre les Pokémon EX omniprésents alors que ce deck lui n’en joue pas. Il est envisageable d’ajouter un second Kicklee au deck si la méta comporte un peu trop de Drakkarmin.

Ces decks ont tous les trois quelque chose à apporter dans cette méta en plus d’être accessible au plus grand nombre. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser ces decks pour remplir les missions du mode solo interdisant les Pokémon EX. Retrouvez également d’autres decks dans notre guide des meilleurs nouveaux decks.