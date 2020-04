Megadimension Neptunia VII arrivera sur Switch cet été

Excellente nouvelle pour les fans de Neptune, Blanc, Noire et les autres héroïnes de la licence : Megadimension Neptunia VII fera son entrée sur Nintendo Switch cet été en Europe. Cette version, sortie au Japon le 19 mars dernier, foulera les terres occidentales plus tard dans l’année.

Une localisation confirmée

Si le titre est déjà disponible sur PC et PlayStation 4 depuis 2016, on ne savait pas trop si la mouture Switch arriverait jusqu’à chez nous. Après tout, si l’on était en droit d’espérer une localisation, il faut avouer que le manque de nouvelle depuis la sortie nippone nous avait mis le doute. Idea Factory International confirme cependant la chose.

Pas encore de date de sortie, il faudra se contenter d’un vague « été 2020 ». Cependant, on apprend que les contenus additionnels, qui étaient déployés sur les autres consoles, seront aussi disponibles à l’achat via l’eShop. D’ailleurs, sachez qu’il ne semble pas y avoir de version physique prévue en Europe, et il faudra se contenter d’un achat numérique.

Pour rappel, Megadimension Neptunia VII est un RPG au tour par tour, axé stratégie, où l’on y retrouve différents protagonistes féminins qui sont en fait des CPU. A travers un enrobage fan-service bien dosé, on y retrouve surtout une parodie de l’industrie jeu vidéo avec des personnages qui représentent la guerre de consoles. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre test de Megadimension Neptunia VII.