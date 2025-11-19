Megabonk : Le développeur retire son jeu des Game Awards, nommé à tort dans la catégorie du meilleur premier jeu indé

Un artiste qui n’en est pas à son coup d’essai

Il aurait pu ne rien dire et avoir une chance d’emporter une statuette, mais Vedinad a préféré mettre les choses au clair en toute transparence. Sur ses réseaux sociaux, le développeur de Megabonk annonce qu’il retire son jeu de la sélection des Game Awards, puisqu’il estime qu’il ne rentre pas dans la catégorie du « meilleur premier jeu ». Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas de son premier jeu, étant donné qu’il a œuvré sur d’autres projets, mais avec d’autres noms par le passé :

« Je me retire des Game Awards. C’est un honneur et un rêve pour Megabonk d’être nommé aux TGA, mais malheureusement, je ne pense pas qu’il soit éligible dans la catégorie « Meilleur premier jeu indépendant ». J’ai déjà créé des jeux sous différents noms de studio, donc Megabonk n’est pas mon premier jeu. J’apprécie vraiment la nomination, le soutien et les votes, mais je ne pense pas que ce soit approprié dans cette catégorie. Vous devriez voter pour un autre de ces excellents premiers jeux ; ils sont tous exceptionnels ! »

Geoff Keighley a de son côté pris acte de cette décision, et va donc retirer Megabonk de cette catégorie. Pour rappel, la liste des jeux nommés dans la catégorie du « meilleur premier jeu indépendant » comporte :

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

De quoi relancer le débat autour de cette catégorie, qui, dans un sens large, veut récompenser le premier travail d’une équipe, peu importe l’expérience individuelle de ses membres.